Terörden temizlenen Uludere'de silah sesleri yerini iş makinelerine bıraktı

Şırnak/Uludere
Şırnak Uludere'de terörden temizlenen yaylalarda yol açan belediye ekipleri ilçe genelinde 4 mahallenin yoğun kullandığı yollar oluşturdu.
2 bin 200 rakımlı yaylada kayalık alanları delerek yaylalara yol açan ekipler, bir zamanlar terör bölgesi olan Tanin dağlarında 8 kilometrelik yolu 2 ayda açarak halkın hizmetine sundu.
"Yöre halkını gördükçe mutlu oluyoruz"
"Yöre halkını gördükçe mutlu oluyoruz"
İnsanların geçemediği kanyon vadide yol açarak yaylaların zirvesine kadar yol AK Partili Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek,
"Yıllardır açılmayan bir yayla yoluydu. İmkansızı başardık, aslında 4 mahallemizin yoğun kullandığı bir yaylaydı burası. Tek geçişi olan, bir insanın geçebileceği bir yerden dağı delerek yol yaptık. Kendim binek aracımla bu yoldan geçip yaylaya çıktım. Halkımızın hizmetinde olmak bizleri çok mutlu ediyor. 2 aylık bir süre içerisinde yolumuzu kayalıkları delerek açtık. Arıcılık, hayvancılık faaliyetlerini yürüten yöre halkını gördükçe mutlu oluyoruz"
dedi.
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2 saat önce