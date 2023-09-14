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Terörden temizlenen Uludere'de silah sesleri yerini iş makinelerine bıraktı

Şırnak’ın Uludere ilçe kırsalının terörden temizlenmesiyle birlikte oluşan huzurun ardından silah sesleri yerini hizmet için çalışan iş makinelerine bıraktı. Uludere Belediyesi, güvenliğin sağlandığı ve yıllarca teröristler tarafından kullanılan bölgelerde vatandaşlara hizmet sunmak için dağları delerek yayla yolları yapıyor.

09:54 . 14/09/2023 Perşembe
IHA
Şırnak/Uludere

Şırnak/Uludere

Şırnak Uludere'de terörden temizlenen yaylalarda yol açan belediye ekipleri ilçe genelinde 4 mahallenin yoğun kullandığı yollar oluşturdu.

2 bin 200 rakımlı yaylada kayalık alanları delerek yaylalara yol açan ekipler, bir zamanlar terör bölgesi olan Tanin dağlarında 8 kilometrelik yolu 2 ayda açarak halkın hizmetine sundu.

"Yöre halkını gördükçe mutlu oluyoruz"

İnsanların geçemediği kanyon vadide yol açarak yaylaların zirvesine kadar yol AK Partili Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek,
"Yıllardır açılmayan bir yayla yoluydu. İmkansızı başardık, aslında 4 mahallemizin yoğun kullandığı bir yaylaydı burası. Tek geçişi olan, bir insanın geçebileceği bir yerden dağı delerek yol yaptık. Kendim binek aracımla bu yoldan geçip yaylaya çıktım. Halkımızın hizmetinde olmak bizleri çok mutlu ediyor. 2 aylık bir süre içerisinde yolumuzu kayalıkları delerek açtık. Arıcılık, hayvancılık faaliyetlerini yürüten yöre halkını gördükçe mutlu oluyoruz"
dedi.

Mersin'de PKK DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de PKK DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda, yabancı uyruklu olduğu belirtilen DEAŞ şüphelisi S.K, FETÖ şüphelisi A.F.K. ve PKK/KCK şüphelileri R.E. ile L.O'yu yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, bazı zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Ekipler, adreslerin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 4 zanlı yakalandı, aramalarda ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.


#Şırnak
#Uludere
#Sait Ürek
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