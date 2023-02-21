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Terörden tutuklu Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Yürü Bay Kemal

Terörden tutuklu eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek muhalefete birlik çağrısı yaptı. Demirtaş, ''Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!'' ifadelerini kullandı.

23:35 . 21/02/2023 Salı
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Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek 6'lı ittifaka birlik çağrısı yaptı. (Arşiv)

Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek 6'lı ittifaka birlik çağrısı yaptı. (Arşiv)

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.

Cezaevinden 6'lı koalisyona ‘birlik’ çağrısı

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'deprem' maskesine sığınıp aday açıklamayı erteleyen 6'lı koalisyona ültimatom niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' dedi.

Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerini kullandı.



Gizli kapılar ardındaki ittifakı resmiyete dökme çabası

HDP'nin içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini ileri süren Selahattin Demirtaş'ın gizli kapılar ardında yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası dikkatlerden kaçmadı.


İYİ Parti’ye inat Kılıçdaroğlu’na destek: "Yürü Bay Kemal"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi, 6'lı koalisyonun deprem maskesine sığınarak aday açıklamayı ertelemesiyle eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.

Bu durum Demirtaş'ın 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısını da net bir şekilde gözler önüne serdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'devlet yok' diyen muhalefete sert tepki: Ahlaksızlık namussuzluk vicdansızlık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'devlet yok' diyen muhalefete sert tepki: Ahlaksızlık namussuzluk vicdansızlık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Çadırkentte vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk günden beri tüm imkanların seferber edildiği bölgelerle ilgili 'devlet yok' diyen muhalefete sert tepki gösteren Erdoğan, "Gören gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş. Bir tanesi 'Kızılay çadırları nerede?' diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" dedi. Ayrıca depremden etkilenen köylerde yaşayan vatandaşlara da bir müjde veren Erdoğan, "Köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Bir yıl içinde 70 bin köy evi teslim edilecek" ifadelerini kullandı.


#HDP
#Selahattin Demirtaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#deprem
#İYİ Parti
#Meral Akşener
2 saat önce
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Terörden tutuklu Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Yürü Bay Kemal
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