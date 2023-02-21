Terörden tutuklu Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Yürü Bay Kemal

|
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek 6'lı ittifaka birlik çağrısı yaptı. (Arşiv)
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'deprem' maskesine sığınıp aday açıklamayı erteleyen 6'lı koalisyona ültimatom niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' dedi.
Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerini kullandı.
HDP'nin içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini ileri süren Selahattin Demirtaş'ın gizli kapılar ardında yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi, 6'lı koalisyonun deprem maskesine sığınarak aday açıklamayı ertelemesiyle eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.
Bu durum Demirtaş'ın 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısını da net bir şekilde gözler önüne serdi.