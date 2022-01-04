Teröre büyük darbe: Dağdaki PKK'lı sayısı 156'nın altına düştü
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'ya vurulan darbeyi rakamlarla duyurdu. Dağlardaki PKK'lı terörist sayısının 156'nın altına düştüğünü belirten Çataklı, "2021'de PKK'ya 51 terörist katılmıştı, 200'ü de ikna yoluyla teslim oldu. Bu yıl 1140 terörist etkisiz hale getirildi, bunların 84'ü sözde üst düzey teröristtir" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda konuştu. Dağlardaki PKK'lı terörist sayısının 156'nın altına düştüğünü belirten Çataklı, "2021'de PKK'ya 51 terörist katılmıştı, 200'ü de ikna yoluyla teslim oldu. Bu yıl 1140 terörist etkisiz hale getirildi, bunların 84'ü sözde üst düzey teröristtir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma ile ilgili açıklamada bulunan Çataklı, "Görevlendirilen 5 Mülkiye Müfettişi, 1 Hazine Müfettişi, 1 MASAK bir de Ticaret Müfettişi var. 8 kişilik bir heyet var söz konusu olan. Olan yetkilerinde bilirkişi yönlendirme hakları var. Bu görevlendirilen arkadaş daha önce de İBB’de teftiş ve görevlendirmelerde bulunmuş. Bunlar olayın ciddiyeti ile bağdaşmayan olaylar. Yapılan işlemler hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var." diye konuştu.