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Terörist başı Öcalan'a methiyeler dizmişti: CHP yandaşı Merdan Yanardağ'a tutuklama talebi

CHP tarafından fonlanan TELE1 ekranlarında, terörist başı Abdullah Öcalan'a yönelik 'Terör örgütü propagandası yapma’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

14:30 . 27/06/2023 Salı
DHA
CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanması talep edildi.

CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yandaş gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü TELE1 kanalında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.


Tutuklama talebi

Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 


Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.





#Merdan Yanardağ
#TELE1
#terör
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