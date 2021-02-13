Gündem Teröristin babası da örgüt için çalışmış
POLİTİKA

Teröristin babası da örgüt için çalışmış

Terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosunda bulunan teröristin, babası ve kardeşinin de içinde bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3’ü cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklandı.

Adıyaman merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 2019 yılında hava destekli yapılan operasyonda, güvenlik güçleri terör örgütü mensubu Özcan Bektaş ve Ali Kemal Aslan’ı etkisiz hale getirdi.


Kırsalda yapılan bu operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örgütün şehir yapılanması ve destekçilerine yönelik operasyonlarını genişletti. Jandarma ekipleri, geçtiğimiz günlerde örgüte yardım ve yataklık, finansman sağlayan kişilere yönelik operasyon yaptı.


Jandarma son olarak, hala örgütün dağ kadrosunda yer alan B.D. isimli teröristin, Akçalı köyünde yaşayan babası Ş.D, teröristin kardeşi M.A.D, köyün eski muhtarı H.D. ile S.K. isimli şahısları operasyon ile gözaltına aldı.


Terör örgütüne yardım ve yataklık, finans sağlama, örgütün şehir yapılanmasıyla bağlantılarının kurulması suçlamalarıyla gözaltına alınan şahıslar sorgulamaları tamamlanınca adliyeye sevk edildi.


Sağlık raporlarının alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan teröristin babası Ş.D, eski muhtar H.D. ve S.K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, M.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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