Gündem Teröristler 3 noktada bağlantısı bulunan patlayıcı tuzaklamış
DİYARBAKIR

Diyarbakır haber... Teröristler 3 noktada bağlantısı bulunan patlayıcı tuzaklamış

Teröristler 3 noktada bağlantısı bulunan patlayıcı tuzaklamış

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 farklı noktada 120 metre çoklu bakır kabloyla birbirine irtibatlı 5 tüp ve 120 kilogram amonyum nitrat ile hazırlandığı tespit edilen el yapımı patlayıcı bulundu. Operasyonda ayrıca mağaraya gizlenen 213 kilogram esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Teröristlerce tuzaklanan patlayıcı.
Teröristlerce tuzaklanan patlayıcı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 farklı noktada 120 metre çoklu bakır kabloyla birbirine irtibatlı 5 tüp ve 120 kilogram amonyum nitrat ile hazırlandığı belirlenen el yapımı patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hazro ilçelerinde önceki gün başlatılan "Bayrak-117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-02 Operasyonu" dün başarıyla tamamlandı.

  • Lice'nin Ortaç Mahallesi kırsalında 3 farklı noktada 120 metre çoklu bakır kabloyla birbirine irtibatlı 5 tüp ve 120 kilogram amonyum nitrat ile hazırlandığı tespit edilen el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

İlçenin Yalaza ve Bağlan mahalleleri sınırları içerisinde doğal mağaralara gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü 2 bidonda 138 kilogramı toz ve 75 kilogramı kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon bölgesindeki 4 konut ve eklentisindeki aramada, Lice'nin Çavundur köyünde ikamet eden, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arama kaydı bulunan S.B. gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince 124 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 15 araç kontrol edildi. 2 kişi, Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi
FOTOĞRAF 14
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitratla hazırlanan birbiriyle bağlantılı el yapımı patlayıcı, bulunarak imha edildi.
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Operasyonda ayrıca 213 kilo esrar ele geçirildi.
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hazro ilçelerinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi.
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'Bayrak- 117 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-02' adı verilen operasyonda Lice'nin Ortaç köyü kırsalında 3 farklı yerde 120 metre çoklu bakır kablo ile birbirine irtibatlı 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.
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PKK'lı teröristlerin yer altına tuzakladığı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.
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Ekipler, Lice'nin Yalaza ve Bağlan köylerinde ise mağaralara gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 138 kilo toz, 75 kilo kubar olmak üzere toplam 213 kilo esrar ele geçirdi.
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Operasyonda Lice'nin Çavundur köyünde oturan ve hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan S.B. gözaltına alındı.
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Operasyon kapsamında 124 kişinin kimliği kontrol edilerek üst araması yapılırken, 15 aracın da kontrol edildiği belirtildi.
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PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 5 mutfak tüpü ve 120 kilo amonyum nitratla hazırlanan birbiriyle bağlantılı el yapımı patlayıcı, bulunarak imha edildi. Operasyonda ayrıca 213 kilo esrar ele geçirildi.


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