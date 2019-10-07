Teröristler yaktı devlet yaptı

HDP’nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te Aynularab (Kobani) bahanesiyle PKK/PYD yandaşlarının Siirt’te gerçekleştirdiği saldırılarda ateşe verilen Siirt HEM, Yeni Mahalle’de inşa edilen 14 milyon liralık modern binasına taşındı.

Devlet tarafından yaptırılan yeni Halk Eğitim Merkezi

Önce yağmalanan ve daha sonra ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilen merkez, 700 kişilik konferans salonu, 100 kişilik cep salonu, spor salonu ve çok sayıda atölye ve dersliğe sahip yeni binasıyla kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Saraç Batur, temelleri 2017’de atılan yeni binada her türlü eğitim hizmetini verebilecek fırsatı yakaladıklarını aktardı.