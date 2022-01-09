Teröristlerce iki kardeşi katledilen kadın dağa götürülen oğlu için gözyaşı döküyor: 'Allah bu zulmü kabul etmesin'

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Vanlı aileler, 27 Şubat 2021'den bu yana perşembe günleri, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

19 yaşındayken İstanbul'da kandırılarak dağa götürülen oğluna kavuşmaya çalışan 9 çocuk annesi Aycil, Van'ın Başkale ilçesinden gelerek annelerin eylemine destek verdi.

Oğlundan geriye kalan fotoğraflara bakıp acısını hafifletmeye çalışan anne, aynı durumdaki tüm aileleri yanlarında görmek istiyor.

AA

"Allah bu zulmü kabul etmesin"

Aycil evladına kavuşma ümidiyle Vanlı ailelerin başlattığı eyleme katılma kararı aldığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Aycil, şunları kaydetti:

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"Oğlumu İstanbul'a abisinin yanına çalışmaya gönderdim. Askerlik çağına gelmişti. Askere gidecekti. Onu İstanbul'da kandırdılar, zorla dağa kaçırdılar. Kendi rızasıyla gittiğine inanmıyorum. Evladımı 6 yıldır her yerde arıyorum, gitmediğim yer kalmadı. Defalarca HDP'ye gittim. Diyarbakır'da evlatları için oturma eylemi yapan aileleri televizyonda izledikten sonra evladımı aramaya karar verdim. Oğluma kavuşana kadar eylemimi sürdüreceğim. Öldürseler çocuğumu aramaktan vazgeçmeyeceğim. Allah bu zulmü kabul etmesin. Bizden ne istediler. Oğlumu öldürdülerse ölüsünü versinler. Ne hakla oğlumu benden kopardılar. Evladımdan haber almak istiyorum."

AA

"Kardeşlerim PKK'lılar tarafından boğazları kesilerek öldürdü"

Başkale ilçesine bağlı Yurttepe Mahallesi'nde, yaklaşık 30 yıl önce terör örgütü PKK tarafından iki kardeşinin katledildiğini anlatan Aycil, "Güvenlik korucusu Halil ve Mehmet Gezgin kardeşlerim PKK'lılar tarafından boğazları kesilerek öldürdü. Babamın evini yakıp yıktılar. Tüm köylülere zulmettiler. Köyümüz yakıldı. Bazılarını katlettiler, bazılarını ise dağa götürdüler. Bize tarif edilmeyecek acılar yaşattılar." diye konuştu.

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Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Aycil, "Servet, oğlum 6 yıldır sana ulaşmaya çalışıyorum. Sana PKK'lıların katil olduğunu, iki dayını acımasızca öldürdüklerini sürekli söylüyordum. Biz onlardan uzak insanlarız, sana yalvarıyorum onlara uyma, gel devletimize teslim ol. Senin özleminle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:40 Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Toplanıp devletimize teslim olun HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 840'ıncı gününde devam ediyor. 6 yıl önce oğlunun HDP tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyleyen baba Ekrem Artık, 'Sağ mı, ölümü bilmiyoruz. HDP'nin ne hakkı var evlatları götürüyor? Hiç mi vicdanları sızlamıyor? Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum Erhan, sesimi duyuyorsan, kimsenin sözüne kanmayın. Size hep yalan söylüyorlar. Oğlum, arkadaşlarınızla beraber toplanıp devletimize teslim olun' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:46 Vanlı anne HDP önünde dağa kaçırılan oğluna seslendi: Korkma oğlum devlet bizim yanımızda Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.



Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan Aysel Yiğit, 1,5 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini belirten Yiğit, 'Oğlum şu an 25 yaşında. İstanbul'a abilerinin yanına çalışmaya gitti. Daha sonra PKK tarafından dağa kaçırıldı. Mehmetcan oğlum neredesin? Sesimizi duyup bizi görüyorsan ne olursun gel. Korkma, devletimize teslim ol. Bak, devlet bizim yanımızda.' dedi.

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OYNAT 00:58 Evlat nöbetindeki abla Zekiye Bozdağ'dan HDP'ye tepki: Garo Paylan kardeşimi dağa gönderdi Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 820. gününde devam ediyor. Diyarbakır'da 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylem yapan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine ait flaş bellekte, kardeşinin kaçırılmadan 5 ay önce HDP'li Paylan ile çekilen fotoğrafını buldu.



Kardeşi kaybolduktan sonra geldikleri ilk kapının HDP olduğunu kaydeden Bozdağ, 'HDP gençlik kolları kardeşimi kandırıp dağa gönderdi. Bu kapıya gelip sorunca 'Tanımıyoruz, bilmiyoruz, bu çocuktan haberimiz yok.' dediler. Milletvekili Garo Paylan kardeşimi dağa gönderdi. Paylan, kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi onu süsleyip dağa göndermişler. HDP'den kardeşimi istiyorum.' dedi.



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OYNAT 00:30 Evlat nöbetine yeni katılan anne Esmer Kaman: 7 yıldır gece gündüz bana zehir oldu oğlum Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettikleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

İzmir'de 2014 yılında 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen çocukları Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelen Esmer ve Memduh Kaman, 10 yaşındaki oğulları Muhammed Emin ile oturma eylemine dahil oldu.



Yaklaşık 2 yıl önce oturma eylemine katılmak istediğini fakat çevresindeki bazı kişilerin, 'Oğlun gelmez, kimsenin çocuğunu getirmiyorlar.' iddialarının bu kararını ertelemesine neden olduğunu dile getiren Kaman, 'Ben kararımı verdim, inandım, devletimize inandım. Baktım herkesin çocuğu geliyor. Bu nedenle ben de inanarak geldim.' dedi.



Oğluna seslenen Kaman, 'Oğlum, her gün ağlıyorum, sızlıyorum. 7 yıldır gece gündüz bana zehir oldu. Eğer beni seviyorsan dön. Burada devlet bize kucak açmış. Seni bize teslim ederler. Oğlum, devletimize sığın, gel teslim ol.' dedi.



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