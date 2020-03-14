Teröristlere ağır darbe: 8 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Türk askeri, teröristlere geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
- Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YpZYkQo48l
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YpZYkQo48l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2020