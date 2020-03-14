Teröristlere ağır darbe: 8 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

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Asfa online öğretim ile eğitime ara vermiyor

Ülkemize covid 19 virüsünün girişi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı tatil kararına çevrildi. Olası bir tatil durumunda öğrencilerinin öğrenimlerine nasıl devam edeceği konusunda ise Asfa Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bayram Kum velilerine açıklama yaparak; MyAsfa sistemi üzerinden yapılan online eğitimlerin hafta içi programlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

