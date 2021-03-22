Teröristlere evini açan CHP Kırıkhan teşkilatının eski yöneticisi adliyeye sevk edildi

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Kabine değişikliği olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’ün manifestosunu yayınlayacağını söylediği AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi için geri sayım sürerken, kongrenin ardından önemli değişimlerin yaşanacağı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında “Bakanlar Kurulu’nda da değişiklik olacak” iddiasına dair önemli detaylar paylaştı. Acet, Kabine’deki değişikliğin de Merkez Bankası ve İstanbul Sözleşmesi’ne dair kararların alındığı gün açıklanmasının planlandığını ancak beklemeye alındığı bilgisini aktardı. Acet, “AK Parti’nin çarşamba günü yapılacak 7. Büyük Kongresi’ne endeksli bir kabine değişikliği olacağına dair sinyaller epece artmış durumda” dedi.