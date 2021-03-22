Gündem Teröristlere evini açan CHP Kırıkhan teşkilatının eski yöneticisi adliyeye sevk edildi
HATAY

Teröristlere evini açan CHP Kırıkhan teşkilatının eski yöneticisi adliyeye sevk edildi

Büyükşehirlere yönelik bombalı eylem hazırlığı içerisindeyken Hatay'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan CHP Kırıkhan teşkilatının eski yöneticisi Mehmet K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi’nde 18 Mart Perşembe günü jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1’i yaralı 3 kişi yakalandı.

Operasyonda yakalanan Mehmet K’nın 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan M.K’nın CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı’nda yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu’nun rozetini takıp, Kırıkhan İlçe Temsilciliği yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandı

3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K, emniyetteki işlemlerinin ardında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

CHP Kırıkhan teşkilatı yöneticisinden teröristlere yardım ve yataklık
GÜNDEM
CHP Kırıkhan teşkilatı yöneticisinden teröristlere yardım ve yataklık
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