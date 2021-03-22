Teröristlere evini açan CHP Kırıkhan teşkilatının eski yöneticisi adliyeye sevk edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi’nde 18 Mart Perşembe günü jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1’i yaralı 3 kişi yakalandı.
Operasyonda yakalanan Mehmet K’nın 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan M.K’nın CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı’nda yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu’nun rozetini takıp, Kırıkhan İlçe Temsilciliği yaptığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandı
3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K, emniyetteki işlemlerinin ardında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.