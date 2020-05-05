Teröristlere geçit yok: Doğubeyazıt'ta 2 PKK etkisiz hale getirildi

Dünya

Libya Başbakanı Serrac barışçıl çözüm çağrısında bulundu

Serrac, tüm siyasi taraflara, bölünmeyi bitirmek için sorumluluk üstlenme ve siyasi diyalog başlatma çağrısı yaptı. Başbakan Serrac kısa zamanda erken seçimlere gidilmesi ve anayasal yol üzerinde buluşulması gerektiğini belirtti.