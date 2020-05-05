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Gündem Teröristlere geçit yok Doğubeyazıtta 2lı PKK etkisiz hale getirildi
ANKARA

Teröristlere geçit yok: Doğubeyazıt'ta 2'lı PKK etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin kökünü kazımaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Eyleme fırsat bulamadılar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt'ta teröristler eyleme fırsat bulamadan etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

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