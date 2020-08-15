Teröristlere geçit yok: Dokuz PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu."

Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu. pic.twitter.com/fz99pgan7m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2020