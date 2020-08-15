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POLİTİKA

Teröristlere geçit yok: Dokuz PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde dokuz PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

MSB'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu."

Kuzey Irak'ta 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Kuzey Irak'ta 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu' denildi.


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