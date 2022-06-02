Teröristlere geçit yok: Taciz ateşi açan 11 PKK'lı öldürüldü

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğrafını paylaştı: Terörle mücadeleyi ciddiye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma taleplerine karşı çıkarak iki ülkenin terör örgütleriyle bağlantısına dikkat çekmesinin ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den dikkat çeken bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafını paylaşan Niinistö, Türkiye'nin terör konusundaki hassasiyetinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.