Teröristlere geçit yok: Taciz ateşi açan 11 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oLAY0bsOU0
Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!