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ANKARA

Teröristlere geçit yok: Taciz ateşi açan 11 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlere geçit yok: Taciz ateşi açan 11 PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
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