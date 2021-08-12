Gündem Teröristlere Mehmetçik darbesi 4 PKKlı etkisiz hale getirildi
ANKARA

Teröristlere Mehmetçik darbesi: 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlere Mehmetçik darbesi: 4 PKKlı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıktı: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu' denildi.


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