Teröristleri inlerine gömmeye devam: 57'nci ATAK Helikopteri Kara Kuvvetleri'nde

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.
Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 #ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik.
Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz!
HER ŞEY VATAN İÇİN 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/slLoEBOsmK
Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 #ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik.