Teröristleri inlerine gömmeye devam: 57'nci ATAK Helikopteri Kara Kuvvetleri'nde

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 #ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik.



Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz!



HER ŞEY VATAN İÇİN 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/slLoEBOsmK — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 25, 2020

OYNAT 00:58 Filipinler 6 adet ATAK helikopteri alacak Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ABD yapımı Apache veya Viper saldırı helikopterleri yerine Türk yapımı ATAK saldırı helikopterlerinin satın alacağını açıkladı.

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OYNAT 00:00 50. ATAK helikopteri de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi Savuma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 50'nci ATAK helikopterinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiğini açıkladı. Jandarma'ya yapılan son teslimatla birlikte TSK bünyesinde 49 adet ATAK helikopteri sayısına ulaşılmıştı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in bugün yaptığı açıklamada TSK'ya 50'nci ATAK helikopterinin teslimatının yapıldığı bilgisi verildi.



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EKONOMİ 51'inci Atak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi