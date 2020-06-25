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Gündem Teröristleri inlerine gömmeye devam 57nci ATAK Helikopteri Kara Kuvvetlerinde
POLİTİKA

Teröristleri inlerine gömmeye devam: 57'nci ATAK Helikopteri Kara Kuvvetleri'nde

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 ATAK Helikopterinin 57'ncisinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. Demir, " Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! Her şey vatan için" dedi.

Haber Merkezi DHA
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz! Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.

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