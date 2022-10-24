Gündem Teröristlerin ensesindeyiz Saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Teröristlerin ensesindeyiz: Saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi DHA
Teröristlerin ensesindeyiz: Saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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