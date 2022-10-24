Teröristlerin ensesindeyiz: Saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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