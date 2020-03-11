Teröristlerin inleri yerle bir edildi: 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Teröristlerin inleri yerle bir edildi: 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 8 adet sığınak imha edildi. Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi 11 Mart 2020, 10:50 Son Güncelleme: 11 Mart 2020, 11:06 İHA