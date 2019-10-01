Gündem Teröristlerin tedavisi HDPliden
POLİTİKA

Teröristlerin tedavisi HDP'liden

Diyarbakır'da PKK’lıların tedavisiyle ilgilenen biri HDP il yöneticisi olan 2 terörist tutuklandı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaparak, örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir arama kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları belirlenen "Vekil" kod adlı Ş.Ş. ve "Ferhat" kod adlı Y.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

HDP'DEN ADAY ADAYIYDI

Diyarbakır'ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda, Ş.Ş ve Y.E'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, iki kişinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Öte yandan, tutuklanan 2 kişiden Ş.Ş'nin HDP il yöneticisi olduğu, Diyarbekirspor'da yöneticilik yaptığı, HDP'den 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Eylem için gelen YPG’liler yakalandı

  • Eylem amacıyla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan PKK/YPG’li iki terörist yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG’li 2 bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi” ifadelerine yer verildi. Suriye’den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
  • ORTAK OPERASYON
  • Mardin’de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda “Roger” kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.
  • Mardin ve büyükşehirleri hedef alan eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristin evinden iki adet el bombası, silah ve terör saldırılarında kullanılabilecek çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.
  • Pençe darbesi
  • Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İşte o bombacılar
GÜNDEM
İşte o bombacılar
67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

2018'de yüksek miktarda silah alımı yapan ​Riyad'ın askeri yeterliliği tartışma konusu oldu.
Sisi ve Gülen ittifakı

Sisi ve Gülen ittifakı

​Darbeci Sisi'nin kanalı TEN TV, teröristbaşı Gülen ile röportaj yaptı.
28 yıl geçse de buradayız

28 yıl geçse de buradayız
21. yüzyılın<br>en önemli olayı

21. yüzyılın
en önemli olayı

​Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 1 sene geçti.
Heykele<br>11 milyon lira harcadı

Heykele
11 milyon lira harcadı

​İsraf propogandası yapan CHP'de belediyelerin heykellere ayırdığı miktar tartışma konusu oldu.
Promosyon<br>kısıtını kaldırdı

Promosyon
kısıtını kaldırdı

​Kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi geri dönüyor.
Psikolojiyi bozuyormuş

Psikolojiyi bozuyormuş

Antalya'da şehit askerin isminin sokağa verilmesini CHP'li belediye meclis üyesi engelledi.
Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

​Hindistan yönetimi Müslüman ailelerden çocukları karşılığında fidye talep ediyor.
Türk turizminde büyük yükseliş

Türk turizminde büyük yükseliş

​Türkiye yılın ilk 8 ayında 31.4 milyon turist ağırladı.
Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Emin amca, devletin başka ülkelere muhtaç olmaması için yardım parası almadı.
Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

​Hatice Cengiz: Trump, milli hedeflerini insan haklarının önüne koydu.
MGK'dan yazılı açıklama

MGK'dan yazılı açıklama

​Güvenli bölge projesi daha ileri adımlarla güçlenecek.
'Peygamberler bile hata yapar'

'Peygamberler bile hata yapar'

​Kaşıkçı cinayeti sorulan Prens Selman'dan ilginç savunma.
Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

'​İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı? Davet gitmiş'.
Otobüs durağa daldı

Otobüs durağa daldı

​Ankara'da yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
29 okulun yerine<br> yeni okullara gidecekler<br>

29 okulun yerine
yeni okullara gidecekler

Hasar gören okullar yerine bu okullarda eğitim verilecek.
Satışa ara verildi

Satışa ara verildi

​İki televizyon kanalının devrinde sürpriz engel.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.