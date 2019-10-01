Teröristlerin tedavisi HDP'liden

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaparak, örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri ve haklarında hiçbir arama kaydı olmadığından örgütün şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarına sağlık malzemesi temin ederek tedavilerini yaptırdıkları belirlenen "Vekil" kod adlı Ş.Ş. ve "Ferhat" kod adlı Y.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

HDP'DEN ADAY ADAYIYDI

Diyarbakır'ın merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda, Ş.Ş ve Y.E'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, iki kişinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Öte yandan, tutuklanan 2 kişiden Ş.Ş'nin HDP il yöneticisi olduğu, Diyarbekirspor'da yöneticilik yaptığı, HDP'den 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

Eylem için gelen YPG’liler yakalandı

Eylem amacıyla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan PKK/YPG’li iki terörist yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG’li 2 bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi” ifadelerine yer verildi. Suriye’den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

ORTAK OPERASYON

Mardin’de düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler Artuklu ilçesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda “Roger” kod adlı terörist Fırat Şimdi etkisiz hale getirildi.

Mardin ve büyükşehirleri hedef alan eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristin evinden iki adet el bombası, silah ve terör saldırılarında kullanılabilecek çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Pençe darbesi

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.