Terörün kaynağını kökünde kuruttuk

FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yurt dışındaki eğitim yüzü olan Maarif Vakfı, dünya genelinde 100 ülkeyle resmi temas sağladı ve 55 ülkeye direktör atadı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye bağlı sözde eğitim kurumlarının lisansları Maarif Vakfı başta olmak üzere Türkiye’nin diplomatik ve siyasi girişimleri neticesinde birçok ülkede iptal edildi. Bu eğitim kurumları bir bir Maarif Vakfı’na geçmeye başladı.

ONBİNLERCE GENÇ KURTARILDI

Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında Türkiye’ye güvenen yönetimler, eğitim konusunda bir çıkış yolu aradı. Bu noktada Türkiye Maarif Vakfı devreye girdi ve bu kurumları devraldı. Türkiye Maarif Vakfı Gine, Somali, Sudan, Kamerun, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Afganistan, Venezuela ve Pakistan olmak üzere 17 ülkede 10 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü FETÖ’nün toplam 201 okulunu devraldı.

70 YENİ OKUL AÇILDI

Ayrıca, stratejik olarak öncelik arz eden bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla Gambiya, Sierra Leone, Cibuti, Sao Tome & Principe, ABD, Kosova, Gürcistan, Bosna Hersek, Tanzanya, Makedonya, Irak, Arnavutluk, Romanya, Burundi, Senegal, Avustralya’da 70 yeni okul açıldı. Okullarda eğitim gören toplam öğrenci sayısı 29 bin 729 olup, kayıtlar ise hala devam ediyor. Bunlarla birlikte toplamda 43 ülkede gerek FETÖ/PDY bağlantılı okulların devralınması gerekse yeni okulların açılması için protokoller imzalanmış olup, devir teslim süreçleri sürüyor.

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Eğitimde temizlik

15 Temmuz sonrası yayınlanan OHAL kararnameleri ile devletin tüm kurumlarından ayıklanan FETÖ’cüler, OHAL sonrası yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde kamudan uzaklaştırılmaya devam ediliyor. Örgütün KPSS sorularını çalarak kamuya yerleştirdiği FETÖ’cülerin en çok yapılandığı kurumların başında gelen Milli Eğitim Bakanlığı, bu süre zarfında en çok ihraç gerçekleştirilen kurumların başında geldi.

54 BİN ÖĞRETMEN İHRAÇ

Hain kalkışmanın hemen ardından FETÖ’ye ait özel öğretim kurumlarında çalışan 20 bin 292 öğretmenin çalışma izinlerini iptal eden Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı yaklaşık 34 bin kamu personelini de ihraç etti. FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen bin 65’i özel okul, 361’i özel öğretim kurumu, 848’i özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 274 kurum Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.

ŞEHITLERIN ADI OKULLARDA

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit düşen kahramanların isimlerini de okullarda yaşatıyor. 81 ilde 430 okula 15 Temmuz şehitlerinin adları verildi.