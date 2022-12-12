Ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı

Kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsünün şoförü ters şeritten girerek karşı yöne geçmeye çalıştı.

Bu esnada seyir halinde olan 34 LCR 864 plakalı yolcu minibüsü duramayarak ters şeritten yola giren İETT otobüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içeresinde sıkışan olup olmadığını kontrol ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Kaza da 14 kişi yaralandı

Kazada yaralan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaraları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinde yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı.

Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza yeri belediye ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tamamen araç trafiğine açıldı.

FOTOĞRAF 11 Yangın, Fatih Aksaray Mahallesi Teceddüt Sokak’ta saat 00.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, 6 katlı otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar üst katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak söndürürken, üst katlarda yoğun duman nedeniyle mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı.60 kişi tahliye edildi. Otelde oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile tahliye edilirken bazı vatandaşlar da kapıdan çıkarıldı. Oteli tahliye eden itfaiye eri mahsur kalan çocuğu kucağında dışarı çıkardı. Üşümesin diye battaniyeye sardığı çocuğu bir süre kucağından bırakmadı. Öte yandan otel içinden çıkarılan papağanlarının su kabına polis memuru su koydu.Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde hazırda bekledi. Polis ekipleri ise yangın çıkan otelin etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Fatih'te otelde yangın paniği: 60 kişi hızla tahliye edildi İstanbul Fatih'te altı katlı otelin mutfağında çıkan yangın kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin üst katlarında mahsur kalan ve çoğunluğu yabancı uyruklu 60 kişi tahliye edildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Yay Sokak’a kadar devam etti. Yay Sokak’ta bulunan Okçular Vakfı’na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletlerle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti. Amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 7 ayrı Silahlı Gasp suçu nedeniyle takip edilen iki şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlilerimiz tarafından silahla ateş edilmiştir. O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Zuhal Ebrar Yıldız isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ayrıca olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır denildi. Kimlikleri belirlenen B.P. (19) ve S.Ç. (27)’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Zuhal'in kahreden ölümü: Gaspçıları kovalayan polisin silahından çıkan kurşun isabet etti İstanbul Beyoğlu'nda motosiklet hırsızlarını kovalayan polislerin silahından çıkan kurşunlar, amcasına misafirliğe gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'a isabet etti. Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası iki polis gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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