Gündem Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı Çok ilgi var günlük 300 adet üretiyorum
DENİZLİ KORONAVİRÜS

Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı: Çok ilgi var günlük 300 adet üretiyorum!

Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı: Çok ilgi var günlük 300 adet üretiyorum

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 30 yıllık terzi Fahrettin Gülmez, koronavirüs nedeniyle işlerine ara verip, pamuklu kumaşlardan maske üretimine başladı. Günlük 250- 300 maske ürettiğini belirten Gülmez, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi. Gülmez, "Vatandaşlar ürettiğim maskeye çok ilgi gösteriyor. İşimi, üretmeyi çok seviyorum. Koronavirüs tehlikesi azaldığında, maske üretimini bırakıp terziliğe geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Fahrettin Gülmez
Fahrettin Gülmez

Denizli'nin Pamukkale ileçsinde Saraylar Mahallesi'ndeki iş yerinde 1990 yılından bu yana terzilik yapan Fahrettin Gülmez, koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından, gömlek ve pantolon tamiri ile dikimine ara verdi. Mesleği ile ilgili sipariş almayı bırakan Gülmez, vatandaşları salgından korumak için maske üretmeye karar verdi.

Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı: Çok ilgi var günlük 300 adet üretiyorum
FOTOĞRAF 12
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​Denizli'nin Pamukkale ileçsinde Saraylar Mahallesi'ndeki iş yerinde 1990 yılından bu yana terzilik yapan Fahrettin Gülmez, koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından, gömlek ve pantolon tamiri ile dikimine ara verdi. Mesleği ile ilgili sipariş almayı bırakan Gülmez, vatandaşları salgından korumak için maske üretmeye karar verdi.
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Şu an piyasada neredeyse bulunamayan ve fırsatçılar tarafından fahiş fiyatlara satılan maskeyi üreten Gülmez, halkın salgından korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Her sabah saat 08.00'de iş yerini açan Gülmez, akşamdan hazırladığı pamuklu kumaşlarını titizlikle dikiyor.
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Akşam saat 18.00'e kadar siparişlerini yetiştirmek için dikiş makinesi ile hummalı bir çalışma yapan Gülmez, tamamladığı maskelerini ambalaj içine yerleştirerek satışa hazır hale getiriyor.
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Günde yaklaşık 250- 300 maske üretimi yaptığını belirten Gülmez, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Koronavirüs dünyada yayılmaya başlamasının ardından maskeye olan talep çok arttı. İnsanlar maske fiyatlarının artmasından, maske bulamamaktan çok şikayetçiydi. Bende bu sorunun çözümüne katkı sağlamak ve taleplerin fazla olmasından dolayı, terzilik işini bırakıp maske üretimine giriştim. Günde 250-300 maske üretimi yapıyorum. Vatandaşlar ürettiğim maskeye çok ilgi gösteriyor. İşimi, üretmeyi çok seviyorum. Koronavirüs tehlikesi azaldığında, maske üretimini bırakıp terziliğe geri döneceğim.
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Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı: Çok ilgi var günlük 300 adet üretiyorum
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 30 yıllık terzi Fahrettin Gülmez, koronavirüs nedeniyle işlerine ara verip, pamuklu kumaşlardan maske üretimine başladı. Günlük 250- 300 maske ürettiğini belirten Gülmez, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi. Gülmez, "Vatandaşlar ürettiğim maskeye çok ilgi gösteriyor. İşimi, üretmeyi çok seviyorum. Koronavirüs tehlikesi azaldığında, maske üretimini bırakıp terziliğe geri döneceğim"ifadelerini kullandı.

Maskelerini ambalaj içine yerleştirerek satışa hazır hale getiriyor

Şu an piyasada neredeyse bulunamayan ve fırsatçılar tarafından fahiş fiyatlara satılan maskeyi üreten Gülmez, halkın salgından korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Her sabah saat 08.00'de iş yerini açan Gülmez, akşamdan hazırladığı pamuklu kumaşlarını titizlikle dikiyor. Akşam saat 18.00'e kadar siparişlerini yetiştirmek için dikiş makinesi ile hummalı bir çalışma yapan Gülmez, tamamladığı maskelerini ambalaj içine yerleştirerek satışa hazır hale getiriyor.

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Günde yaklaşık 250- 300 maske üretimi yaptığını belirten Gülmez, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Koronavirüs dünyada yayılmaya başlamasının ardından maskeye olan talep çok arttı. İnsanlar maske fiyatlarının artmasından, maske bulamamaktan çok şikayetçiydi. Bende bu sorunun çözümüne katkı sağlamak ve taleplerin fazla olmasından dolayı, terzilik işini bırakıp maske üretimine giriştim. Günde 250-300 maske üretimi yapıyorum. Vatandaşlar ürettiğim maskeye çok ilgi gösteriyor. İşimi, üretmeyi çok seviyorum. Koronavirüs tehlikesi azaldığında, maske üretimini bırakıp terziliğe geri döneceğim."

Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü
FOTOĞRAF 8
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Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.
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Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
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Olay sonrası apartman sakinleri evlerinden çıkarak sokağa çıktı.
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İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de binada incelemelerde bulundu.
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Balkonları çöken bina, ekipler tarafından mühürlenirken, yanındaki bina da tedbir amaçlı olarak ekipler tarafından boşaltıldı.
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Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü
Pendik'te balkonları çöken bina ile yanındaki başka bir bina çökme riski nedeniyle mühürlendi. Tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı öğrenilen binada oturan vatandaşlardan bazıları yakınlarının yanına yerleşti, bazıları da belediye tarafından otele yerleştirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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