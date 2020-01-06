Gündem Tesadüfen dükkanının önünden geçen market sahibi hırsızlığı önledi
MUĞLA

Muğla haberleri: ​Tesadüfen dükkanının önünden geçen market sahibi hırsızlığı önledi!

Tesadüfen dükkanının önünden geçen market sahibi hırsızlığı önledi

Muğla'nın Milas ilçesinde, kepengini kestikten sonra, duvarını delerek içeri giren hırsızlar, bu sırada tesadüfen yoldan geçen market sahibini fark edip, çaldıkları sigaraları da bırakarak, kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yapıp, hırsızlık girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün gece Muğla'nın Milas Sanayi Sitesi'ndeki bir markete gelen 2 kişi, demir makası ile önce kepengi kesti. 2 kişi ardından marketin duvarını kırarak delik açtı. Bu delikten içeri giren şüpheliler, raflardaki sigaraları çaldı.

Poşetli hırsız yakalandı
GÜNDEM
Poşetli hırsız yakalandı

Durumu görünce büyük şaşkınlık yaşayan market sahibi, polise ihbarda bulundu.

Market sahibi olduğu öğrenildi

Ancak bu sırada marketin önündeki yoldan bir kişinin geldiğini fark eden şüpheliler, çaldıkları sigaraları bırakıp, kaçtı. Yoldan geçen kişinin ise market sahibi olduğu öğrenildi.

Durumu görünce büyük şaşkınlık yaşayan market sahibi, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yapıp, hırsızlık girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, çaldıkları sigaraları bırakıp, kaçtı.

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