Teşkilatın ‘duayenleri’ sahada: Seçmenle bire bir temas

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri için aralıksız çalışmalarını sürdüren AK Parti, şehir genelinde kurulacak 31 bin sandığı yakın markaja aldı. 31 Mart seçimleri sonrasında gerçekleştirilen sandık analizleri sonrasında her sandık için ayrı ayrı çalışma başlatıldı. Bu analizlerde daha önce AK Partiye oy çıkan ama yerel seçimde oy oranı azalan sandıklar belirlendi. Yine sandıklarda katılım oranın azaldığı ve geçersiz oyların arttığı sandıklar da tespit edildi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

AK Parti, mahalle başkanlarıyla da toplantılar düzenleyerek durum değerlendirmesi yaptı. Ardından bir yol haritası çıkaran AK Parti mahalle başkanları aracılığıyla sandıklardaki seçmene ulaşmaya başladı.

YÜZ YÜZE TEMAS

Mahalle başkanları yaklaşık her sandıkta bulunan 350 seçmen ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmek için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda apartmanlarda düzenledikleri toplantılarla seçmenle buluşularak seçimin neden yenilendiği anlatılıyor. Seçmenin talepleri not ediliyor. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın şehrin genelini ilgilendiren vaatleri konusunda vatandaş bilgilendiriliyor. 'Yaparsa AK Parti yapar' sloganı çerçevesinde vaatlerin seçimin kazanılmasının hemen ardından en kısa sürede hayata geçirileceği ifade ediliyor.

İNTERAKTİF ORTAM…

AK Parti kaynakları hedeflerin bütün kesimleri olduklarını belirterek, “Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderlerini ziyaret, toplumun her kesimi ile mahalle toplantıları yapılacak. Toplantıların çeşitli meslek grupları ile bir araya gelmek, gençlerle buluşma gibi birçok farklı formatı var. Toplantılarda interaktif sohbet ortamlarının oluşması sağlanacak. Kampanya kapsamında, vatandaşa ulaşma, dinleme, problemlerini anlama. Tek yönlü bir iletişim değil de, karşılıklı ortam oluşturmak” dedi.