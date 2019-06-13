Gündem Teşkilatın duayenleri sahada Seçmenle bire bir temas
POLİTİKA

Teşkilatın ‘duayenleri’ sahada: Seçmenle bire bir temas

AK Parti, İstanbul için son düzlükte geçmiş seçimlerde başarıda büyük rol sahibi olan mahalle başkanlarını alarma geçirdi. Mahalle başkanları 31 bin sandığa ilişkin listeleri inceleyerek bölgelerinde sandığa kayıtlı seçmenlerle yüz yüze görüşmeye başladı. İnteraktif çalışmada apartman toplantılarına hız verildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri için aralıksız çalışmalarını sürdüren AK Parti, şehir genelinde kurulacak 31 bin sandığı yakın markaja aldı. 31 Mart seçimleri sonrasında gerçekleştirilen sandık analizleri sonrasında her sandık için ayrı ayrı çalışma başlatıldı. Bu analizlerde daha önce AK Partiye oy çıkan ama yerel seçimde oy oranı azalan sandıklar belirlendi. Yine sandıklarda katılım oranın azaldığı ve geçersiz oyların arttığı sandıklar da tespit edildi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

AK Parti, mahalle başkanlarıyla da toplantılar düzenleyerek durum değerlendirmesi yaptı. Ardından bir yol haritası çıkaran AK Parti mahalle başkanları aracılığıyla sandıklardaki seçmene ulaşmaya başladı.

YÜZ YÜZE TEMAS

Mahalle başkanları yaklaşık her sandıkta bulunan 350 seçmen ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmek için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda apartmanlarda düzenledikleri toplantılarla seçmenle buluşularak seçimin neden yenilendiği anlatılıyor. Seçmenin talepleri not ediliyor. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın şehrin genelini ilgilendiren vaatleri konusunda vatandaş bilgilendiriliyor. 'Yaparsa AK Parti yapar' sloganı çerçevesinde vaatlerin seçimin kazanılmasının hemen ardından en kısa sürede hayata geçirileceği ifade ediliyor.

İNTERAKTİF ORTAM…

AK Parti kaynakları hedeflerin bütün kesimleri olduklarını belirterek, “Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderlerini ziyaret, toplumun her kesimi ile mahalle toplantıları yapılacak. Toplantıların çeşitli meslek grupları ile bir araya gelmek, gençlerle buluşma gibi birçok farklı formatı var. Toplantılarda interaktif sohbet ortamlarının oluşması sağlanacak. Kampanya kapsamında, vatandaşa ulaşma, dinleme, problemlerini anlama. Tek yönlü bir iletişim değil de, karşılıklı ortam oluşturmak” dedi.

REKLAM
İmar barışında süre uzamayacak

İmar barışında süre uzamayacak

​Bakan Kurum: İmar barışında 15 Haziran'da süre doluyor.
Bahreyndeki çalıştayaFilistinden boykot çağrısı

Bahreyn'deki çalıştaya
Filistin'den boykot çağrısı

​"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olacak.
Asla tevessül edilmeyecek

Asla tevessül edilmeyecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar.
TSK gözlem noktasına havan saldırısı

TSK gözlem noktasına havan saldırısı

​Suriye rejim güçlerinin saldırısında 3 askerimiz yaralandı.
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
En zengini <br>belli oldu

En zengini
belli oldu

Türk asıllı futbolcu da en çok kazananlar listesinde.
Hastanede patlama

Hastanede patlama

​Antalya'daki patlamada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ABD'ye karşı Asya ekseni

ABD'ye karşı Asya ekseni

​ABD'nin tehditleri bütün dünyayı bıktırdı.

Yüzde 30'a düştü

Yüzde 30'a düştü

​Kredi kartı asgari ödemelerinde önemli gelişme.
Öğle<br>saatlerinde geliyor

Öğle
saatlerinde geliyor

Meteoroloji'den il il son dakika uyarısı.
15 bin TL maaşlı iş

15 bin TL maaşlı iş

​Dünyaca ünlü şirket personel arıyor! İşte şartları...
ABD kuşatması bertaraf edilmeli

ABD kuşatması bertaraf edilmeli

AREDA halka sordu: Alçakça bir hamle.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Balkona sığınan anne ve 6 çocuğu parmaklık nedeniyle sıkışıp kaldı.
Türkiye<br> S-400'leri almıştır

Türkiye
S-400'leri almıştır

Erdoğan, tartışmalara son noktayı koydu.
Her yarım <br>saatte bir yalan

Her yarım
saatte bir yalan

1,5 saatlik televizyon programında 3 yalan söyledi.
4 terörist etkisiz

4 terörist etkisiz

​Mardin ve Bingöl'de hava destekli operasyon.
Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya'nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

48 ile yağış uyarısı
Gündem

48 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı
Gündem

CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı

CHP, HDP ve İyi Parti'nin ortak İstanbul adayı İmamoğlu geçtiğimiz günlerde hakkı olmamasına rağmen Ordu Havalimanının VIP salonunu kullanmak istemiş ve kendisine izin verilmeyince Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' diyerek hakarette bulunmuştu. CHP, İmamoğlu'nun küfür ettiği skandal görüntüleri örtbas etmek için Ordu Valisi Seddar Yavuz'un geçtiğimiz 23 Nisan'da bir okulda Atatürk'e hakaret ettiği yalanını ortaya attı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in "bir öğretmenden duydum" diyerek attığı iftiraya karşı Ordu Valiliği, 23 Nisan günü bahsedilen toplantının konuşma tutanağını yayınladı. Ordu Valisi Yavuz ise "Bu iftiranın altında yatan nedeninin havalimanında yaşanan VIP işgali olayı olduğunu, kamuoyu da, ben de çok iyi biliyorum" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.