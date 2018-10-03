Teşkilatların fotoğrafı çekildi

Yerel seçimlerle ilgili analiz çalışmalarını yürüten AK Parti’de ilk tespitler yapıldı. 12 yerel yönetimler başkan yardımcısı vatandaşlar, STK’lar ve kanaat önderlerinin nabzını tutarken seçim işleri başkan yardımcıları da teşkilatın değerlendirmelerini ölçtü. Seçim bölgelerinde yapılan ilk tespitler yerel yönetimler başkanlığının haftalık toplantısında masaya yatırılırken gözlemleri içerecek bir rapor hazırlanarak hafta sonu gerçekleşecek olan AK Parti’nin kampında değerlendirilecek.

İLK YÜZ YÜZE ANALİZ

Yerel seçimlere en ideal adayla girmek için çalışmalarını yoğunlaştıran AK Parti’de sahada vatandaşlarla yapılan ilk yüz yüze mülakatların tespitleri yapıldı. 12 yerel yönetimler başkan yardımcısının farklı bölgelerde yaptığı çalışmanın ilk ayağı bitti. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında haftalık toplantıda ilk gözlemler ele alındı.

VATANDAŞLARIN BEKLENTİSİ NOT EDİLDİ

Belediye ayrımı yapılmaksızın yapılan çalışmada vatandaşlara belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran yardımcılar Türkiye genelinde 81 ilin analizini çıkardı. Yapılan toplantıda daha önce yapılan anketlerde de çıkan sonuçlarla birlikte illerin sorunlarının da karşılaştırıldığı belirtildi.

İTTİFAKTA TECRÜBE KONUŞACAK

MHP ile ittifak görüşmeleri kapsamında ilk görüşmeyi yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ittifaka ilişkin, "Akıl yürütmek, karşılıklı istişare ile bir tecrübeyle yol bulunmaya çalışılır. Burada partiler değişik şekillerde tercih ediyorlar. Kimisi tabanda olacak diyor ama yukarıda 40 turlu görüşme yapılıyor. Belli yöne doğru kayışlar, yönelişler olacak. Bunları kimsenin kestirebilmesi ve yönlendirebilmesi mümkün değil" dedi.

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ADAY KONULMAZSA OYLAR AZALIR

Belli yerlerde aday koymama konusunda Özhaseki, "Buralardan çıkacak birtakım sonuçlara göre bazı sonuçlar alınmaya çalışılabilir.

Belli yerlerde aday hadi koy koyma denildiği zaman partilerin oylarının bir kısmı Türkiye geneli değerlendirildiğinde çok eksik çıkacak. Bu büyük bir handikaptır" şeklinde konuştu.

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