Tesla Enerji'den CHP'nin HES iddialarına cevap: Suyun şiddetiyle patlayacak bir kapak bulunmuyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "HES’ler olmasaydı felakete dönüşmezdi" olarak özetlenebilecek sel raporunda, bölgede gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu hidroelektrik santralinin kapağının patlayarak sele yol açtığı iddia edilmişti.

"BİLGİYE DEĞİL VARSAYIMA DAYANIYOR"

Tesla Enerji tarafından konuya ve iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı. Ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağının bulunmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

OYNAT 00:59 Yeni Şafak Bozkurt'ta patladığı iddia edilen HES'i görüntüledi Yeni Şafak ekibi sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde.



Günlerdir patladığı iddia edilen Bozkurt Bayramgazi Köyü'ndeki HES'i, Yeni Şafak havadan görüntüledi. İddialarla ilgili Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in sorusunu yanıtlayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'İddia edilen görüntülerdeki bloklar, regülatörden santrale suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla birlikte yıkıldığını gördük. HES'in patlamasıyla ilgili bir durum yok.



Orada gördüğümüz oradaki regülatördeki küçük havuz bile tamamıyla depolamış. Yani bırakın zararı, tam tersine taşkına karşı faydalı bir şekilde görevini de yapmış.' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, Zülfikarlar Holding bünyesindeki Tesla Enerji’nin bir iştiraki olan Berke Enerji lisansıyla Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı üzerinde faaliyet gösteren hidroelektrik santraline ilişkin bazı medya kuruluşlarında haberler yayınlanmıştır. Bilgiye değil varsayımlara dayandırılan bu haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hâsıl olmuştur.

REKLAM

"PATLAYACAK BİR KAPAK YOK"

Bölgede gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu hidroelektrik santralinin kapağının patlayarak sele yol açtığının belirtilmesi hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bozkurt’taki santral su depolaması olmayan regülatör tipi bir hidroelektrik santraldir. Yani açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır.

TUTULAN MİKTARLA TAŞKIN MÜMKÜN DEĞİL

4 metre yüksekliği, 7 metre derinliği ve 12 metre uzunluğuyla savaklı bir yapıya sahip olan santralin ardında tutulan suyun miktarı ise sadece 45 bin metreküp kadardır. Bu miktar Bozkurt ilçe merkezinden yüksek debi ile 5 saat boyunca akan suyun yaklaşık 10 binde birine tekabül etmektedir.

REKLAM

"BİLGİLER SÜREKLİ PAYLAŞILMIŞTIR"

Eşine tarihte az rastlanır şiddette yağışlara bağlı olarak gerçekleşen doğal afet sonrasında saha ekiplerimizden gelen bilgiler DSİ, Kastamonu Valiliği ve Enerji Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılmıştır. Acımız büyük. Yaşanan sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.