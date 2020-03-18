Gündem Teslim olan PKKlı deşifre etti İstanbula eylem için gelen terörist her yerde aranıyor
İSTANBUL

Teslim olan PKK'lı deşifre etti: İstanbul'a eylem için gelen terörist her yerde aranıyor

İkna yolu ile teslim olan terörist C.K., PKK'dan kaçmak için 'İstanbul'da eylem yapmayı kabul ettiğini' belirterek örgütten kaçan teröristi deşifre etti. İstanbul'da ekipler, şüpheli Mehmet Süleymanoğlu'nun yakalaması için başlattığı çalışma aralıksız sürüyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul polisi, teslim olan bir PKK'lı ile birlikte faaliyet yürüttüğü ve örgütten kaçmak için "İstanbul'da eylem yapma" talimatını kabul ettiği öne sürülen terörist Mehmet Süleymanoğlu'nu yakalamak için çalışıyor.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU ÖRGÜTTEN KAÇAN TERÖRİSTİ DEŞİFRE ETTİ

  • Alınan bilgiye göre, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı C.K. 8 Mart'ta Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu. C.K. ilk ifadesinde, PKK'ya kandırılarak katıldığını ve sonra bu durumdan pişman olduğunu ifade ederek, kendisi gibi onlarca kişinin örgütten kaçmak istediğini ancak korktukları için cesaret edemediklerini söyledi.
C.K. ayrıca, örgütte birlikte faaliyet yürüttüğü "Dilşad" kod adlı Mehmet Süleymanoğlu'nun, 2014'te Diyarbakır'da bir polisin şehit edilmesi eylemine karıştığını anlatarak, sansasyonel bir eylem yapması için İstanbul'a gönderilen Süleymanoğlu'nun bu talimatı örgütten kaçmak için kabul ettiğini kendisine söylediğini öne sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şüpheli Mehmet Süleymanoğlu'nun yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Teslim olan PKK'lı deşifre etti: İstanbul'a eylem için gelen terörist her yerde aranıyor
Gündem

Teslim olan PKK'lı deşifre etti: İstanbul'a eylem için gelen terörist her yerde aranıyor

İkna yolu ile teslim olan terörist C.K., PKK'dan kaçmak için 'İstanbul'da eylem yapmayı kabul ettiğini' belirterek örgütten kaçan teröristi deşifre etti. İstanbul'da ekipler, şüpheli Mehmet Süleymanoğlu'nun yakalaması için başlattığı çalışma aralıksız sürüyor.

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