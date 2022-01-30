Tetikçilere şafak baskını: 5 saatte bir adres değiştirmişler

Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aranan tüm failler yakalandı. 27 Ocak gecesi 65 bin liralık alacak-verecek meselesini görüşmek için bir araya gelen ve çıkan tartışma sonrası silahların ateşlendiği olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis olayın hemen ardından taraflardan Uğurcan Bilge ve Gökhan Karakan’ı gözaltına aldı. Bilgi sahibi olarak ifade veren Mahmutyazıcıoğlu’nun müvekkili Suphi Malgaz’ın beyanları, olayın firari faillerinin kimliklerini deşifre etti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

ÖZEL EKİP KURULDU

Aralarında bir dönemin yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden “Drej Ali” lakaplı Ali Yasak’ın aynı adı taşıyan yeğeni Ali Yasak’ın da bulunduğu Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ı yakalamak için Organize Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. İstihbarat Şube’den destek alan Organize Şube polisleri, cinayetin faillerinin kaçış güzergahındaki tüm güvenlik kamera kayıtlarını topladı. Faillerin temas kurabileceği yakın çevrelerinde olan herkes takibe alındı.

Kadir Yasak

POLİS TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Faillerin yakın çevresinin hareketleri izlenirken, “Ali Yasak” ve “Kadir Yasak” isimlerinin basında yer alması üzerine polis taktik değiştirdi. Çalışmaları zora giren polis, bu defa faillerin uzak çevresini takibe aldı. Dolaylı yollardan uzak çevreleri ile irtibat kurduğu belirlenen Ali Yasak ve Kadir Yasak’ın 5 saatte bir adres değiştirdiği tespit edildi. Adres değişikliği için terör örgütlerinin kullandığı hücre sistemine benzer bir sistem kullanıldığı da belirlendi.

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Ali ve Kadir Yasak’ın kalacağı adresleri her defasında uzak yakınlarından başka birinin belirlediği ve her adrese geçişin kendilerini tanımayan üçüncü sahıslar tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. İkilinin bu yolla yakalanmadan önceki 30 saat içinde 6 defa adres değiştirdiği öğrenildi.

GÜNÜBİRLİK EVDE PAKET

Ali Yasak ve Kadir Yasak’ın uzak yakınları üzerinden irtibat kurduğu üçüncü şahısları takip eden İstanbul Organize Şube polisleri, son olarak takip ettikleri bir şüphelinin Büyükçekmece Alkent Mahallesi’nde günübirlik kiraladığı eve baskın düzenledi. Polis, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren silahı ateşleyen Kadir Yasak ile Ali Yasak’ı kıskıvrak yakalarken, adreste yapılan aramada da bir ruhsatsız tabanca bulundu. Aynı saatlerde faillerden Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’la birlikte faillere yardım ve yataklık eden, iletişim kurdukları 5 şüpheliyi yakalamak için de 18 ayrı adrese baskın düzenlendi. 9 kişi yakalandı. Cinayetle ilgili gözaltındaki 11 zanlının Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

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Ece Erken

Şükürler olsun

Silahlı saldırıyı gerçekleştirenler dahil 9 kişinin daha yakalanmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Ece Erken, sosyal medya hesabından “Allahım şükürler olsun. Rabbim sen çok büyüksün” paylaşımını yaptı. İçişleri Bakanı ve Emniyet birimlerine teşekkür eden Erken, “Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette günyüzü göstermesin bunlara” dedi.

Celal Mahmutyazıcıoğlu

Takipçisiyiz

Rize’de taziyeleri kabul eden ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, yargı sürecini yakından takip edeceklerini kaydetti. Acılı ağabey “Bugün içimizi serinleten bir haber aldık. Faillerin hepsi yakalanmış. Emniyet güçleri takdire şayan, çok hızlı şekilde konuyu çözdüler. Yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Hak ettikleri cezayı almaları için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız” diye konuştu.