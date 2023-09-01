Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi reklamı için kullandığını söyledi.
CHP'de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi reklamı için kullandığını söyledi.
Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Her işi film ve fırıldak
"İstanbul'un geleceğine dair bir tane projesi yok"
Göksu sözlerinin devamında şunu söyledi:
"Kendisi neler yaptın diye söylediğinde süt dağıttım, kreş yaptım, Hızray yaptım diyor. İstanbul'un herhangi bir yerinde Hızray gördünüz mü? Hızray ne biliyor musunuz? Seçimdeki en büyük vaatlerinden birisi sadece 1 dakika 20 saniyelik sosyal medya filmi yaptılar. Bütün işleri film ve fırıldak. İBB Başkanı'nın İstanbul'un geleceğine dair bir tane projesi ihalesi yoktur."