Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Her işi film ve fırıldak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın açılış törenine katıldı. Tören sonrası tramvayda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var partiniz var, ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur" dedi.