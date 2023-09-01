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Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Her işi film ve fırıldak

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi reklamı için kullandığını söyledi. "İhalesini yaptığı, başlattığı bir tane projesi yok" diyen Göksu, "Bütün işleri film ve fırıldak." dedi.

18:42 . 1/09/2023 Friday
Yeni Şafak
Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi reklamı için kullandığını söyledi.

Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi reklamı için kullandığını söyledi.

CHP'de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı.

CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı. İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından partinin yenilginin sorumluluğunu üstlenemediğini belirten İmamoğlu, "CHP, ikinci parti olmakla övünmemeli. Asla durumu idare edemez" dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi reklamı için kullandığını söyledi.



Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Her işi film ve fırıldak

"İhalesini yaptığı, başlattığı bir tane projesi yok diyen"
Göksu,
"Bütün işleri film ve fırıldak."
dedi.
"İstanbul ona mühürlü değil"
diyen Göksu,
"Belediye başkanlığı yaptığınız bu kentte kendinize referans olarak göstereceğiniz bir eser yok.
" dedi.

"İstanbul'un geleceğine dair bir tane projesi yok"

Göksu sözlerinin devamında şunu söyledi:

"Kendisi neler yaptın diye söylediğinde süt dağıttım, kreş yaptım, Hızray yaptım diyor. İstanbul'un herhangi bir yerinde Hızray gördünüz mü? Hızray ne biliyor musunuz? Seçimdeki en büyük vaatlerinden birisi sadece 1 dakika 20 saniyelik sosyal medya filmi yaptılar. Bütün işleri film ve fırıldak. İBB Başkanı'nın İstanbul'un geleceğine dair bir tane projesi ihalesi yoktur."



#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Mehmet Tevfik Göksu
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