​Tezgahlar şenlendi

Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle balıkçılar önceki gece 00.00’da ağlarını denizle buluşturdu. Deniz özlemini gideren balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu. İstanbul’dan Zonguldak ve Çanakkale’ye kadar ağlarını denize atan balıkçılar, istavrit ile teselli bulurken, palamut avı yüzleri güldürmedi. Tezgahlara hamsi ve palamut gelmedi. Yakalanan balıkların hallere getirilmesiyle sezonun ilk fiyatları da netleşmeye başladı. 4 aylık aranın ardından İstanbul’da tezgahlarda, hamsi 45-50, sardalya 35-40, istavrit 50, barbun 60, mezgit 60 liradan satışa çıktı. Palamutun tanesi ise 30 liraya satıldı.
YAĞMUR YAĞAR FİYATLAR DÜŞER
- Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nda 20 yıldır balıkçılık yapan Şafak Gün, “Vatandaş ilk bir hafta 10 gün tezgahlarda balık görmediği için ümitsizliğe kapılmasın. Çinekop, hamsi, palamut oldukça bol. Balıklar diplerde geziyor. Fiyatlar yağmur yağarsa 15-20 liraya kadar düşecek” dedi.