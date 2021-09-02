Gündem Tezgahlar şenlendi
ÇANAKKALE İSTANBUL ZONGULDAK

Tezgahlar şenlendi

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar İstanbul’dan Zonguldak ve Çanakkale’ye kadar ağlarını attı. İlk ağlara, istavrit takıldı, palamut avı düşüktü. Tezgahlarda hamsi 45-50, sardalya 35-40, istavrit 50, mezgit 60 liradan satışa çıktı. Balıkçılar yağmurla birlikte fiyatların düşeceğini söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tezgahlar şenlendi
Deniz özlemini gideren balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu.

Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle balıkçılar önceki gece 00.00’da ağlarını denizle buluşturdu. Deniz özlemini gideren balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu. İstanbul’dan Zonguldak ve Çanakkale’ye kadar ağlarını denize atan balıkçılar, istavrit ile teselli bulurken, palamut avı yüzleri güldürmedi. Tezgahlara hamsi ve palamut gelmedi. Yakalanan balıkların hallere getirilmesiyle sezonun ilk fiyatları da netleşmeye başladı. 4 aylık aranın ardından İstanbul’da tezgahlarda, hamsi 45-50, sardalya 35-40, istavrit 50, barbun 60, mezgit 60 liradan satışa çıktı. Palamutun tanesi ise 30 liraya satıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara bereketli sezon mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara bereketli sezon mesajı

YAĞMUR YAĞAR FİYATLAR DÜŞER

  • Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nda 20 yıldır balıkçılık yapan Şafak Gün, “Vatandaş ilk bir hafta 10 gün tezgahlarda balık görmediği için ümitsizliğe kapılmasın. Çinekop, hamsi, palamut oldukça bol. Balıklar diplerde geziyor. Fiyatlar yağmur yağarsa 15-20 liraya kadar düşecek” dedi.
Abone Ol Google News
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.
Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı

"Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı"

​Bu yazıyı dükkanına astıktan sonra ticari hayatı değişti...
Cihat Tamerdan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ile ilgili açıklama

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı.

​Barış Pınarı bölgesinde en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.