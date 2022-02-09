Tezkereye 'hayır' diyen CHP’den ‘sınır güvenliğinden endişeliyiz’ açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmasına yönelik tezkerenin iki yıl daha uzatılmasına CHP, HDP'yle birlikte hayır demişti. Düşman unsurlar ve terör örgütleriyle mücadeleye yönelik tezkereye 'millete ihanet etmemek için hayır dedik' savunması yapan CHP, şimdi de “sınır güvenliği konusunda endişeliyiz” açıklaması yaptı.

DEAŞ ELEBAŞI İDLİB'TE ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ABD tarafından öldürülmesine değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, bölgede terör örgütlerinin yuvalandığını söyledi ve akabinde de sınır güvenliğini sağlayacaklarının vaatinde bulundu.

SINIR HATTINI TEMİZLEME SÖZÜ

Politikyol’a konuşan Açıkel, “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) ile bölgedeki istikrarsızlığa biz son verecek ve sınırlarımızın terör ihraç eden bir alana dönüşmesini engelleyeceğiz. Tüm terör örgütleriyle etkin mücadele edeceğiz” dedi.

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CHP’li Açıkel, sınır hattının terör örgütlerinden temizleyeceklerini söylerken, sınır hattında PKK’nın uzantısı YPG/PYD bulunuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu dahil yönetim düzeyindeki birçok CHP’linin PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerine dair açıklamaları bulunuyor.

PYD'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMEYEN CHP'LİLER

PYD’yi terör örgütü olarak görüp görmediklerine dair CHP’lilerin bazı açıklamaları şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:Kendi bulunduğu yerde, kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görüyoruz. Teröre başvurmadığı sürece YPG’yi terör örgütü olarak görmeyiz. Terör örgütü değiliz diye net bir açıklama yapıyorsa elbette biz bu açıklamalara önem veririz.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke:Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek:Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun bizim için hiçbir sakıncası yok.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu:PYD, Suriye’de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını korumaya çalışan bir örgüt, yapılanmadır.

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