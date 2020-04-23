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EĞİTİM

TGSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sözbilir: Korono bize tefekkür etme imkanı sundu

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sözbilir Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözbilir, ailenin bu süreçteki önemine değinerek evde verimli zaman geçirebilmeleri için gerçekleştirdikleri çalışmaları açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sözbilir Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ailenin önemine değinen Sözbilir, birlikte zaman geçirmenin psikolojik açıdan güçlü kalmamızı sağladığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi;

"Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok yönden etkisini göstermeye başladı. Alışkanlıklarımız ve hayatımızın akışında önemli değişiklikleri beraberinde getirerek bize daha fazla tefekkür etme imkanı sundu.

Eğitime ara vermedik

Bu süreçte dışarıda gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizin birçoğunu artık evlerde, ailemiz ile bir arada yapmaktayız. Bizler de TGSP olarak evde verimli çalışmaya yönelik birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımız Ömer Faruk Terzi’nin de ifade etmiş olduğu gibi toplum sağlığına öncelik vererek evde olduğumuz süre zarfınca eğitime ara vermemeye gayret ediyor eğitimlerimizi, söyleşilerimizi, ders halkalarımızı ve bilgi yarışmalarımızı dijital mecralarda devam ettirerek bu sürecin verimli geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sürekli ekran karşısında zaman geçirmememiz için birlikte ve bireysel geçireceğimiz zamanları planlamamız gerekiyor. Planlama ile ilgili ailelere ve gençlere destek oluyoruz. Evde beraber yapılabilecek faaliyetler için çalışıyor, ramazanın manevi iklimini değerlendirmek için yönlendirmeler sağlayarak her anlamda motivasyonumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü motivasyonumuz güçlü olursa psikolojimiz de güçlü olur."

Ayrıca Halk Eğitim Uzmanı ve İzci Lideri olan Ahmet Sözbilir, evde toprakla zaman geçirmenin psikolojik açıdan önemli olduğunu belirtti.

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