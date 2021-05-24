Gündem Thodexin finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi
İSTANBUL

Thodex’in finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirketin finans sorumlusu Rana Azap’ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.

Haber Merkezi İHA
Thodex soruşturmasında flaş gelişme: Thodex’in finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi
Rana Azap geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Kripto para borsası Thodex’e ilişlin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin finans sorumlusu Rana Azap, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

“Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanması istenen şüpheli Azap, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Thodex soruşturmasında üç kritik isimden biri olan Rana Azap yakalandı
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Thodex soruşturmasında üç kritik isimden biri olan Rana Azap yakalandı

Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti. Şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı
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Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı

Savcılığın talebi reddedildi

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi reddederek dosyayı üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği de talebi reddetti.

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:56
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı.

Thodex kurucusu Özer'in yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 7
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Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor.
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Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21'de terminale giriyor.
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Saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor.
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Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25'te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa biniyor.
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Thodex kurucusu Özer'in yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


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