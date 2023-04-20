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Thodex'in kurucusu Faruk Özer Türkiye’ye getiriliyor: Türk Interpol yetkilileri teslim aldı

Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i Türk İnterpol yetkilileri tarafından teslim alındı, Türkiye'ye getiriliyor.

Burak Doğan
08:44 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fatih Özer

Fatih Özer

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özer'in iadesiyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i Türk İnterpol yetkilileri tarafından teslim alındı, Türkiye'ye getiriliyor.

Özer, Adalet Bakanlığının talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.


Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatin Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.



#Faruk Özer
#Thodex
#Türkiye
34 dakika önce
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