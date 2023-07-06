Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu

Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu istifa çağrılarıyla karşılandı.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta şirketi, Twitter’a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads’i dünya genelinde kullanıma sundu. Uygulama ilk günden milyonlarca kullanıcıya erişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk günden Threads hesabı açan isimlerden oldu.
Kılıçdaroğlu, platformdan yaptığı ilk paylaşımda son grup toplantısındaki konuşmadan bir bölümün yer aldığı videoyu paylaştı.
Yüzlerce kişi 'istifa et' dedi
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt veren yüzlerce kişi, 'İstifa et' çağrısında bulundu.
İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları: