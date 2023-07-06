Threads hesabı açan Kılıçdaroğlu'nun ilk paylaşımı 'İstifa et' yorumlarıyla doldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin kurucusunu danışman olarak atamasına CHP Gençlik Kolları'ndan tepki geldi. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, "Vasfı olan, niteliği olan, politik birikimi olan birçok CHP’li genç dururken; serada yetişmiş, organik olmayan birinin atamasının yapılması beni rahatsız etti. Bunu kabullenmiyorum, kabullenmeyeceğim." sözleriyle karara itiraz etti.