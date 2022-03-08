THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 10 Mart'ta bazı seferleri iptal etti

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Hakim nasıl serbest bırakırsın: Erdoğan, eşini 23 yerinden bıçaklayan kocanın serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Külliye’de kadın muhtarları ağırladı. Özlem Ağ’ı 23 yerinden bıçaklayan kocasının 3 ayda serbest bırakılmasına tepki gösteren Erdoğan, “Hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz” dedi.