Gündem THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 10 Martta bazı seferleri iptal etti
İSTANBUL

THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 10 Mart'ta bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

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Haber Merkezi DHA
THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 10 Martta bazı seferleri iptal etti
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THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
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AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.
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Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.
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Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.
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İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.
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Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği belirtildi.
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İl genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor. <br>
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KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR <br>AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60kms) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor.
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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi.
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AKOM İstanbulluları uyardı: Hazırlıklı olun
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AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bugün akşam saatleri itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını söyledi.

Aybar fırtınası 1987 kışını geri getirebilir: İşte o yıl İstanbul'da yaşananlar
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İstanbul'a soğuk hava dalgası ve kar yağışı geri dönüyor. Sibirya’dan gelecek kar fırtınasının Karadeniz üzerinden giriş yaparak Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de etkili kar yağışına yol açacağı, kar kalınlığının kent merkezinde bile 30 santimi geçeceği uyarı yapıldı.
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Perşembe günü başlaması gereken kar fırtınasının 1987 kışı gibi olabileceği konuşuluyor. Yurdu etkisi altına alması beklenen Aybar fırtınası İstanbul'un geçirdiği sert kışları hatırlattı. Peki 1987 yılının Mart ayında neler olmuştu?
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<br>1987 yılında, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce Trakya'yı ardından tüm yurdu etkisi altına aldı. Soğuk hava ve kar yağışı yüzünden hayat adeta felç oldu.<br>
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İstanbullular, 1987 yılında yaşanan efsane kar yağışını hâlâ unutamıyor. O günlere şahit olanlar, yolların kapanması dolayısıyla ev ve işyerlerine yürüyerek gittiğini, su şebekesinin donması dolayısıyla suların akmadığı, elektriklerin kesildiğini dost meclislerinde sıkça anlatıyor. İstanbul'un yakın zamanda gördüğü en büyük kar fırtınası olan 1987 kışı, gazete manşetlerine 'Beyaz Felç' olarak yansımıştı.
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Aybar fırtınası 1987 kışını geri getirebilir: İşte o yıl İstanbul'da yaşananlar
İstanbul'a soğuk hava dalgası ve kar yağışı geri dönüyor. Sibirya'dan gelecek kar fırtınasının Karadeniz üzerinden giriş yaparak Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de etkili kar yağışına yol açacağı, kar kalınlığının kent merkezinde bile 30 santimi geçeceği uyarı yapıldı. Aybar fırtınasının 1987 kışını geçebileceği konuşuluyor. Peki 1987 kışında neler yaşanmıştı?

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