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THY seferlerine fırtına düzenlemesi: İstanbul'da 40 sefer karşılıklı iptal edildi

Türk Hava Yolları, Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da yarın oluşacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:18 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 15:25 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
THY

THY

Türk Hava Yolları, İstanbul'da yarın oluşacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin iptal edildiğini duyurdu.


Türk Hava Yolları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ne fırtına uyarısından sonra seferlerinde düzenlemeye gitti.


THY, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.



#THY
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#meteoroloji
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