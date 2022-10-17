THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı

Ömer Çelik: Türkiye bir enerji üssü olarak olarak üzerine düşeni yapmaya hazır

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye'nin enerji üssü olmasıyla ilgili de 'Tahıl krizi nasıl tahıl koridoru vasıtasıyla aşılmışsa bugün Avrupa'nın donmasından bahsedilen bir dönemde insanların sıkıntıya düşmemesi için yapılması gerekenler açısından da Türkiye bir enerji üssü olarak olarak üzerine düşeni yapmaya hazır' ifadelerini kullandı.