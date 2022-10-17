Gündem THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı
İSTANBUL

THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı

İstanbul'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Türk Hava Yolları (THY) uçağında taşkınlık çıkaran Belarus uyruklu yolcu gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
THY uçağında taşkınlık çıkaran yolcu gözaltına alındı
Arşiv

THY'nin İstanbul- Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boeing 777-300 ER tipi uçağın inişine yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı bir yolcu, yolcuları ve kabin ekibini rahatsız etmeye başladı.

Uyarılara rağmen yolcunun taşkınlık yapmayı sürdürmesi nedeniyle durum pilota haber verildi. Bunun üzerine uçağın pilotu acil durum deklare etti. Uçak yerel saatle 21.14'te Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş yaptı.

İnişin ardından polis ekipleri uçağa gelerek, taşkınlık çıkaran yolcuyu gözaltına aldı.

Trafiğe çıkacaklar dikkat

Trafiğe çıkacaklar dikkat

​İstanbul'da önemli yollar trafiğe kapatılacak.
Başkentte 11ler belli oldu

Başkentte 11'ler belli oldu

​Ankaragücü-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Ankaradakritik toplantı

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

​Vergi indirimi paketi iptal edildi

​Kuvvetli ve sağlıklı olmak için tüketiyorlar.
Şimdiye kadar hiç görülmedi

Şimdiye kadar hiç görülmedi

​18 trilyon volt gücünde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.