Gündem THYden olumsuz hava koşulları dolayısıyla sefer iptalleri
İSTANBUL

THY'den olumsuz hava koşulları dolayısıyla sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkış/varışlı 213 seferin hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
THYden olumsuz hava koşulları dolayısıyla sefer iptalleri
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 179 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 34 olmak üzere toplam 213 sefer iptal edildi.

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