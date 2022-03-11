THY'den uçuşlara kar düzenlemesi: 180 seferini iptal etti

ürk Hava Yolları(THY), 11 - 12 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerini iptal etti.

Özel haklar tanınacak

THY'den yapılan açıklamada, "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler. 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır" denildi.

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THY ayrıca 13 Mart 2022 tarihinde İstanbul çıkışlı Soçi varışlı uçuşları iptal etti.

OYNAT 00:59 Eyüpsultan'da yolda kalan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eyüpsultan Alibeyköy'de yollar karla kaplandı. Karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçları vatandaşlar itti. Uzun uğraşlar sonunda araç, kaldığı yerden kurtarıldı.

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