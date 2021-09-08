THY'den Ukrayna'da yeni destinasyon: Mikolayiv-İstanbul uçuşları başlıyor

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İBB'den PCR testi kararı: Risksiz olduğunu göstermeyene zorunlu izin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, koronavirüs aşısı olmayan çalışanlara, haftada bir kez PCR testi zorunluluğu getirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 Eylül itibarıyla aşı olmayan çalışanlarından her pazartesi günü son 48 saat içinde yapılmış PCR testi isteyeceğini duyurdu.