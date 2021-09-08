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İSTANBUL

THY'den Ukrayna'da yeni destinasyon: Mikolayiv-İstanbul uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), 23 Eylül'den itibaren Mikolayiv-İstanbul uçuşlarına başlayacak. Mikolayiv Uluslararası Havalimanı Müdürü Fyodor Barna: yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük hava yollarından olan THY ile uzun görüşmelerden sonra Mikolayiv Havalimanı'ndan İstanbul'a düzenli uçuşların başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
THYden Ukraynada yeni destinasyon: Mikolayiv-İstanbul uçuşları başlıyor
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Mikolayiv Uluslararası Havalimanı Müdürü Fyodor Barna, Facebook'tan yaptığı açıklamada, uçuşların haftada 5 kez düzenleneceği bilgisini verdi.

"Memnuniyet duyuyorum"

THY'nin 23 Eylül'den itibaren Ukrayna'nın Mikolayiv kentinden İstanbul'a uçmaya başlayacağını açıklayan Barna, "Dünyanın en büyük hava yollarından olan THY ile uzun görüşmelerden sonra Mikolayiv Havalimanı'ndan İstanbul'a düzenli uçuşların başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

  • Ukrayna'nın güneyinde bulunan Mikolayiv, ülkenin önemli liman şehirleri arasında yer alıyor.

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