THY'nin İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferleri iptal edildi: Olası mahrumiyetler tazmin edilecek

Türk Hava Yolları (THY), eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre yüzde 84,9 doluluk oranına ulaşarak, toplam 7,9 milyon yolcu taşıdı. Toplam yolcu sayısının 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,2 artan THY'nin dış hat doluluk oranının yüzde 84,6 olarak gerçekleştiği, iç hat doluluk oranının ise yüzde 87,3 olduğu belirtildi.