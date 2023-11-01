THY'nin İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferleri iptal edildi: Olası mahrumiyetler tazmin edilecek

Seferler hakkında bilgi verileceği belirtildi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları'nın İstanbul kalkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Üstün, yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.