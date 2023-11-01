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THY'nin İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferleri iptal edildi: Olası mahrumiyetler tazmin edilecek

Türk Hava Yollarının (THY) network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada sorunlardan kaynaklı olarak İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal edildi. İptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların olası konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin ise tazmin edileceği duyuruldu.

Muhammed Emre Kömürcü
Muhammed Emre Kömürcü
18:23 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 19:08 - 1/11/2023 Çarşamba
AA
Seferler hakkında bilgi verileceği belirtildi.

Seferler hakkında bilgi verileceği belirtildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları'nın İstanbul kalkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Üstün, yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.


THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.


#THY
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#uçuş
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