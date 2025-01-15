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THY'nin seferleri 23 Ocak'ta başlıyor: Şam'a dönüyoruz

THY'nin seferleri 23 Ocak'ta başlıyor: Şam'a dönüyoruz

23:3115/01/2025, Çarşamba
G: 16/01/2025, Perşembe
AA
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Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. Ekşi, ''Șam'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, merhum şair ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un, "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana." mısralarından alıntı yaparak, "Șam'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


#THY
#Şam
#Bilal Ekşi

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