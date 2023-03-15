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THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle yarın yapılması planlanan 4 uçuş yapılmayacak.

16:04 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi.

THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi.

Türk Hava Yollarının (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.


Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle
"TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul"
seferleri yapılmayacak.

Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.




#Yunanistan
#Grev
#Uçuş
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THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi
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