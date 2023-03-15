THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi.
Türk Hava Yollarının (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle
"TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul"
seferleri yapılmayacak.
Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.
#Yunanistan
#Grev
#Uçuş
قبل٪ s
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi
Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vadetti
Çekmeköy'de çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı
Mehmetçik her yerde: Sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etti
Galatasaray 2022'de 311 milyon lira zarar etti
Şanlıurfa'da sele kapılan vatandaş dalgıç polisler tarafından sağ kurtarıldı