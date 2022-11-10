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POLİTİKA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Tacikistan'da kritik temaslar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tacikistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı ve çeşitli temaslarda bulundu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muştan Tacikistanda kritik temaslar
Bakan Muş, Tacikistanlı mevkidaşı Amin ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Tacikistan'daki ziyaretlere ilişkin paylaşım yaptı.

Başkent Duşanbe'de iş insanlarının katılımıyla Tacikistan-Türkiye İş Forumu'nu gerçekleştirdiklerini bildiren Muş, toplantı sonunda "Serbest Bölgeler Kapsamında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile "Türkiye ve Tacikistan Arasında Ticaretin Artırılmasına Yönelik Yol Haritası"nı imzaladıklarını aktardı.

Muş, ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tacikistan Yatırım ve Devlet Mülk Yönetimi Komitesi Başkanı Sadi Qodirzoda ve Gümrük İdaresi Başkanı Khurshed Karimzoda ile görüşme gerçekleştirdik. Yatırımlara ve basitleştirilmiş gümrük işlemlerine ilişkin yasal çerçevenin sağlamlaştırılmasını değerlendirdik. Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda Zavqi Amin ile ikili görüşme gerçekleştirdik. İkili ticaret, Tacikistan’daki Türk yatırımları, yatırım ortamı, gümrüklerde iş birliği, lojistik gibi çeşitli alanlarda istişarelerde bulunduk. Tacikistan’da yerleşik Türk iş insanları ile Duşanbe Büyükelçiliğimizde istişare toplantısı gerçekleştirdik. İş insanlarımızın Tacikistan’da karşılaştığı sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dinledik."

Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile de bir araya geldiklerini ifade eden Muş, görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirdiklerini vurguladı.

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