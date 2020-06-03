Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları bu hafta açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ''Kapalı kapılarımızdan Habur ve Gürbulak kaldı İran'da. İnşallah bu hafta bu iki kapımızı da açıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma bekliyoruz.

Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Yerel paralarla ticaret ön plana geçecek, biz de muhataplarımızla bire bir görüşmeler yapıyoruz.

Bu süreçte bütün dünyada yerel paralarla ticaret artacak.

Çin ile görüşüyoruz, zaten bir swap anlaşmamız var, bunun kapasitesini artırmamız lazım, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile de görüşüyoruz.

Sadece bizim değil, iş yaptığımız partnerlerimizin de toparlanması lazım, oralarda da olumlu gelişmeler var.

Swap mekanizmasının hızlandırılarak iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım, hem mb, hem iş insanlarıyla bir araya gelerek bu süreci takip ediyoruz.

Gümrük birliğinin güncellenmeye ihtiyacı var.

Habur ve Gürbulak kapıları açılıyor.