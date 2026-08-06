Ticaret Bakanlığı ekipleri 2026'da 58 bin canlı hayvan ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra, her türlü canlıyı ve doğal yaşamı koruma görevini de ilke edinmiştir. Bu kapsamda, 2026 yılında gerçekleştirilen 29 operasyonda toplam 58 bin 519 canlı hayvan ele geçirilmiştir. Gümrüklü yer ve sahalarda ele geçirilen canlı hayvanlar, veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edilerek rapor düzenlenmesini müteakip, yine Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili taşra birimlerine teslim edilmektedir. Bununla birlikte, Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan türlerin kaçak olarak tespit edilmesi halinde, söz konusu türler ve/veya parçaları, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin 5/ğ maddesi uyarınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilmektedir" denildi.

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