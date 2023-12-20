Ticaret Bakanlığı: Yolcu treninde yataklı vagonda 33 piton ele geçirildi

Bulgaristan'dan yurda giriş yapan bir yolcu trenine yönelik kaçakçılık operasyonu düzenledi. Trende fiziki arama gerçekleştiren ekipler, yataklı vagona ait bir kompartımandaki yatağın altında, bir montun içerisine gizlenerek getirilmiş canlı yılanların olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde 31'i canlı 2'si ölü, toplam 33 piton cinsi yılana el konuldu.