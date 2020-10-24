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Gündem Tıka basa dolu AVMler pandemi bahanesi ile mescitleri kapattı Kartonu seren namazını otoparkta kılıyor
İSTANBUL

Tıka basa dolu AVM'ler pandemi bahanesi ile mescitleri kapattı: Kartonu seren namazını otoparkta kılıyor

Bazı AVM'lerin pandemiyi gerekçe göstererek mescitlerini kapattığı öğrenildi. Bu durumdan dolayı AVM'de olup namaz kılmak isteyen vatandaşlar mescit olmadığı için namazını otoparkta karton sererek kılıyor. Ziyaretçiler civardaki diğer merkezlerin mescitlerinin bakımlı ve ibadete açık olduğu halde 212 AVM’nin kapatmasına anlam veremediklerini belirterek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescitler kapalı olduğu için vatandaş, namazını otoparkta kartonun üzerinde kılıyor.
Mescitler kapalı olduğu için vatandaş, namazını otoparkta kartonun üzerinde kılıyor.

Sosyal medyanın gündemine düşen fotoğraf, İstanbul’un Avrupa yakasındaki en büyük outlet alışveriş merkezi 212 AVM’nin otoparkından...

  • Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Güneşli Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan ve hafta sonu binlerce kişiyi ağırlayan AVM’nin mescidi pandemi gerekçe gösterilerek aylar önce kapatıldı.

Yere karton sererek namaz kıldılar

Vatandaşlar otoparka karton sererek namaz kıldı. Ziyaretçiler civardaki diğer merkezlerin mescitlerinin bakımlı ve ibadete açık olduğu halde 212 AVM’nin kapatmasına anlam veremediklerini belirterek tepki gösterdi.

AVM’nin Bodrum katındaki mescidin havalandırma sisteminin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından denetlemede uygun bulunmadığı, bunun üzerine kapatıldığı öğrenildi.

Sıkıntı bir tek burada değil

  • İkinci katta olan mescidin mağazalara yer açmak için bodrum kata taşındığı belirlendi. Mescidin havalandırma sisteminin aylardır tamir edilememesi “AVM yönetimi bahane mi buldu” sorusunu akıllara getirdi. Esenyurt’taki Marmara Park AVM’de de benzer problemin yaşandığı, bodrum kattaki mescidin kapatıldığı öğrenildi.
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