Tıka basa dolu AVM'ler pandemi bahanesi ile mescitleri kapattı: Kartonu seren namazını otoparkta kılıyor Bazı AVM'lerin pandemiyi gerekçe göstererek mescitlerini kapattığı öğrenildi. Bu durumdan dolayı AVM'de olup namaz kılmak isteyen vatandaşlar mescit olmadığı için namazını otoparkta karton sererek kılıyor. Ziyaretçiler civardaki diğer merkezlerin mescitlerinin bakımlı ve ibadete açık olduğu halde 212 AVM’nin kapatmasına anlam veremediklerini belirterek tepki gösterdi.

Haber Merkezi 24 Ekim 2020, 22:20 Son Güncelleme: 24 Ekim 2020, 22:56 Yeni Şafak