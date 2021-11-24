Gündem Tıkanan su giderinden çıktı Kapıları teker teker çaldı Helal malmış diyerek sahibine verdi
MANİSA

Tıkanan su giderinden çıktı! Kapıları teker teker çaldı: 'Helal malmış’ diyerek sahibine verdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tıkalı bir su giderini açmak için çağrılan su tesisatçı, tıkalı boruda bulduğu çeyrek altınlı bilekliği sahibine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı. Borudan çıkan çeyrek altınlı bilekliğin bir yıl önce düşürüldüğü öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Tıkanan su giderinden çıktı! Kapıları teker teker çaldı: Helal malmış’ diyerek sahibine verdi
Sefa Kayacık

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde seyyar su tesisatı tamirciliği yapan 28 yaşındaki Sefa Kayacık, Fatih Mahallesi’nde bir müşterisinin kapanan su borusunun tamiratı için müşterisinin evine gitti.

Zemin katta oturan müşterisi gider borusunun tıkalı olduğu için, evde su taşmaları olduğunu söyledi. Sefa Kayacık kılavuz kanal açma makinesiyle, kanalda kapalı olan yeri tespit edip, kanal borusunu kırarak, makine ile temizlemeye başladı.

'KAYIP EŞYANIZ VAR MI?'

Makine ile temizlerken, makinenin ağzına çeyrek altınlı bilekliği fark etti. Duruma oldukça şaşıran Kayacık, bilekliği temizledikten sonra 10 dairelik apartmanın kapılarını teker teker çaldığını anlatarak, "Apartman sakinlerine ’Kanala kaçmış, her hangi bir kayıp eşyanız var mı?’ diye sordum. Hiç kimse kayıp bir eşyası olduğunu söylemedi. En son olarak zemin katta oturan ve beni boruyu temizlemem için çağıran müşterime ’Kayıp bir şeyiniz var mı? dedim.

BİR YIL ÖNCE KAYBETMİŞ

Oda bir yıl önce çeyrek altın kaybettiğini söyledi. Nasıldı diye sordum, oda borudan çıkan bileklikli çeyrek altını tarif etti. Ben de ’Alın bu sizin helal malmış’ diyerek sahibine teslim ettim. Müşterim olan kadın, altının hediye olduğunu ve bir yıldır aramadık yer bırakmadığını söyleyerek, teşekkür etti. Helal malmış, sahibini bulduğum için çok mutluyum" dedi.

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FOTOĞRAF 17
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak.<br><br>
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Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.<br><br>
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Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.<br><br>
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Bölgede gece en düşük sıcaklıklar şöyle:
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Ardahan: Eksi 4
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Ağrı: Eksi 3
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Erzurum: Eksi 2
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Kars: Eksi 2
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Iğdır: Sıfır derece
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Tunceli: 2 derece
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Erzincan: 3 derece
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Gün içindeki en yüksek sıcaklık Tunceli'de 13,
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Iğdır'da 11,
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Erzincan'da 9,
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Ağrı ve Kars'ta 8,
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Ardahan'da 7 ve Erzurum'da 6 derece olması bekleniyor.
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Bölgede kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.<br><br>
Kar kapıya dayandı: 7 ilde etkili olması bekleniyor
Türkiye yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor. Bölgede kar yağışı nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. İşte kar yağışının beklendiği kentler ve hava sıcaklıkları...


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